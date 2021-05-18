НБУ снизил курс доллара до минимума за 8,5 месяцев

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на уровне 27,55 гривен за доллар. курс доллара снизился до минимума за 8,5 месяцев, ниже курс был только 31 августа 2020 года - 27,47 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,555 гривен за 1 доллар (-0,0592 грн). При этом курс доллара на 17 мая составляет 27,6142 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)