Межбанк открылся ростом курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,58 гривен за доллар, курс в покупке до 27,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,49 гривен за евро.

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,5600 - 27,5800 грн/доллар, евро 33,4661 - 33,4903 грн/евро, российский рубль 0,3736 - 0,3740 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,62 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 27,6273 гривен за 1 доллар (-0,0045 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 27,6318 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.