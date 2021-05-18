НБУ знизив курс долара до мінімуму за 8,5 місяців

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлений на рівні 27,55 гривень за долар. курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців, нижче курс був тільки 31 серпня 2020 року - 27,47 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,555 гривень за 1 долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становить 27,6142 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)