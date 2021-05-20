НБУ снизил курс доллара до 9-месячного минимума

Фото: курс доллара упал до минимума с августа прошлого года (Виталий Носач, РБК-Украина)

Официальный курс гривны к доллару на 20 мая установлен на уровне 27,41 гривен за доллар. Курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев, ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,38 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 20 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4166 гривен за 1 доллар (-0,0202 грн). При этом курс доллара на 19 мая составляет 27,4368 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)