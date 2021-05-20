НБУ знизив курс долара до 9-місячного мінімуму

Фото: курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлений на рівні 27,41 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців, нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року -27,38 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4166 гривень за 1 долар (-0,0202 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 27,4368 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)