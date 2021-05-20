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НБУ знизив курс долара до 9-місячного мінімуму

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Україна, Четвер 20 травня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара до 9-місячного мінімуму Фото: курс долара впав до мінімуму з серпня минулого року (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 20 травня встановлений на рівні 27,41 гривень за долар. Курс долара знизився до мінімуму майже за 9 місяців, нижче курс був тільки 27 серпня 2020 року -27,38 гривень за долар.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 20 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4166 гривень за 1 долар (-0,0202 грн). При цьому курс долара на 19 травня становить 27,4368 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара до 9-місячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара до 9-місячного мінімуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,41 гривень за долар, курс в покупці до 27,39 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 32,54 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,4 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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