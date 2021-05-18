Курс доллара упал до минимума почти за 9 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года -27,386 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)