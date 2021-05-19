ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Новина українською →
Украина, Среда 19 мая 2021 10:21
Курс доллара продолжил снижение на межбанке Фото: курс доллара находится на минимуме с августа 2020 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 19 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,41 гривен за доллар, курс в покупке до 27,39 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,54 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,3900 - 27,4100 грн/доллар, евро 33,5198 - 33,5416 грн/евро, российский рубль 0,3721 - 0,3725 грн/рубль.

Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Напомним, торги по доллару 17 мая закрылись в диапазоне: 27,4050 - 27,4250 грн/доллар, евро 33,4697 - 33,4941 грн/евро, российский рубль 0,3715 - 0,3721 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар. Курс на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 мая установлен на таком уровне: 27,4368 гривен за 1 доллар (-0,1182 грн). При этом курс доллара на 18 мая составляет 27,555 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума почти за 9 месяцев. Ниже курс был только 27 августа 2020 года - 27,386 гривен за доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Курс доллара Курс евро Курс рубля
NEWS
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
Значительное усиление дождя и штормовой ветер: погода продолжает ухудшаться
DAILY
Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине
Владислав Красинский, Олег Черныш Олигарх в окружении. Как Коломойский теряет влияние и что ему грозит в Украине