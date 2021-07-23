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НБУ снизил курс доллара на 5 копеек

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Украина, Пятница 23 июля 2021 07:45
НБУ снизил курс доллара на 5 копеек Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на уровне 27,19 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1915 гривен за 1 доллар (-0,049 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,2405 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил курс доллара на 5 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил курс доллара на 5 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,13 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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