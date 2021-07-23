НБУ снизил курс доллара на 5 копеек

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на уровне 27,19 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1915 гривен за 1 доллар (-0,049 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,2405 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)