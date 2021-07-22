Межбанк открылся снижением курса доллара
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,13 гривен за евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".
Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2200 - 27,2400 грн/доллар, евро 32,1168 - 32,1377 грн/евро, российский рубль 0,3689 - 0,3693 грн/рубль.
Напомним, торги по доллару 21 июля закрылись в диапазоне: 27,2300 - 27,2500 грн/доллар, евро 32,0905 - 32,1141 грн/евро, российский рубль 0,3672 - 0,3675 грн/рубль.
Курс НБУ
Курс доллара растет второй день подряд. Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 27,2405 гривен за 1 доллар (+0,02 грн). При этом курс доллара на 21 июля составляет 27,2205 гривен за 1 доллар.
Прогноз
По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.