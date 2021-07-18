Что будет с курсом доллара: аналитик дал прогноз на неделю

В течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари.

"С конца июня курс доллара на межбанке остается в "боковике", и совершает незначительные колебания в диапазоне 27,2–27,5 грн. На данных уровнях курс доллара нашел свое временное равновесие", - отметил он.

Как напомнил аналитик, за минувшую неделю официальный курс доллара к гривне практически не изменился, на других же сегментах валютного рынка доллар незначительно снизился на 0,1-0,3%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, остался вблизи 27,29 грн. Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время снизились с 27,30/27,33 до 27,22/27,24 грн (-0,3%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 27,17/27,37 до 27,13/27,31 (-0,1%/-0,2%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.