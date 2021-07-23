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НБУ знизив курс долара на 5 копійок

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Україна, П'ятниця 23 липня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара на 5 копійок Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на рівні 27,19 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1915 гривень за 1 долар (-0,049 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,2405 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара на 5 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара на 5 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 32,13 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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