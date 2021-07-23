НБУ знизив курс долара на 5 копійок

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на рівні 27,19 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після дводенного зростання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1915 гривень за 1 долар (-0,049 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,2405 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)