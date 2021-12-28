НБУ снизил курс доллара на 28 декабря

Официальный курс гривны к доллару на 28 декабря установлен на уровне 27,23 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2306 гривен за 1 доллар (-0,0441 грн). При этом курс доллара на 24 декабря составляет: 27,2747 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс упал на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)