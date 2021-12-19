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Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз аналитика

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Киев, Воскресенье 19 декабря 2021 13:37
Что будет с курсом доллара на следующей неделе: прогноз аналитика Фото: курс доллара на следующей неделе приблизится к 27,5 гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Курс доллара на следующей неделе будет уверенно приближаться к отметке 27,5 гривен. Это связано с тем, что рынок в конце года насыщается валютой.

Об этом РБК-Украина рассказал аналитик Альпари Олег Алексеев.

В частности, он отметил, что официальный курс на пятницу, 17 декабря, был установлен Нацбанком на том же уровне, что и в четверг - 27,19 гривен за доллар. Но евро подорожал на 23 копейки - до 30,84 гривен.

Кроме того, на межбанке в пятницу котировки доллара значительно повысились до отметки 27,23 гривен, а ближе к полудню стоимость гривны падала упала еще до 27,35-27,45 гривен за доллар.

По словам Алексеева, в ближайшее время курс, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

"Со следующей недели рынок будет уверенно идти до отметки 27,5 гривен за доллар. Такие котировки будут связаны с тем, что выплачиваются зарплаты перед Новым годом, и скорее всего люди начнут менять доллар на гривну, поскольку праздники уже не за горами, да и рынок в свою очередь будет насыщаться валютой", - добавил Алексеев.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, какой курс доллара ожидают украинские банки в 2022 году.

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