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НБУ знизив курс долара на 28 грудня

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 06:15
НБУ знизив курс долара на 28 грудня Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на рівні 27,23 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2306 гривень за 1 долар (-0,0441 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 27,2747 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара на 28 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс впав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара на 28 грудня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 24 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,87 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.

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