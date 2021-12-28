НБУ знизив курс долара на 28 грудня
Офіційний курс гривні до долара на 28 грудня встановлено на рівні 27,23 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Національний банк України (НБУ) на 28 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2306 гривень за 1 долар (-0,0441 грн). При цьому курс долара на 24 грудня становить: 27,2747 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Курс впав на 4 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 24 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,25 гривень за долар, курс в покупці до 27,23 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 8 копійок до 30,87 гривень за євро.
Прогноз
За прогнозом аналітиків, найближчим часом курс долара, швидше за все, буде коливатися в діапазоні 27,2-27,3 гривень за долар. А поява енергоімпортерів на ринку може призвести до зміщення долара до його максимального осіннього піку - 27,4 гривень.