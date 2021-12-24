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Курс доллара продолжил рост на межбанке

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Украина, Пятница 24 декабря 2021 10:23
Курс доллара продолжил рост на межбанке Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 27,25 гривен за доллар, курс в покупке до 27,23 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 8 копеек до 30,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2300 - 27,2500 грн/доллар, евро 30,8543 - 30,8769 грн/евро, российский рубль 0,3720 - 0,3724 грн/рубль.

Курс доллара продолжил рост на межбанке

Напомним, 23 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2100 - 27,2300 грн/доллар, евро 30,7690 - 30,7916 грн/евро, российский рубль 0,3700 - 0,3706 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс вырос на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в ближайшее время курс доллара, скорее всего, будет колебаться в диапазоне 27,2-27,3 гривен за доллар. А появление энергоимпортеров на рынке может привести к смещению доллара к его максимальному осеннему пику - 27,4 гривен.

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