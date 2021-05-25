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НБУ снизил курс доллара на 25 мая

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Украина, Вторник 25 мая 2021 07:45
НБУ снизил курс доллара на 25 мая Фото: курс доллара снова снизился (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 25 мая установлен на уровне 27,42 гривен за доллар. Курс доллара снижается второй день подряд.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 мая 2021 года установил курс на таком уровне: 27,4281 гривен за 1 доллар (-0,0291 грн). При этом курс доллара на 24 мая составляет 27,4572 гривен за 1 доллар.

НБУ снизил курс доллара на 25 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снизил курс доллара на 25 мая

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,47 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.

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