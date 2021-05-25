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НБУ знизив курс долара на 25 травня

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Україна, Вівторок 25 травня 2021 07:45
НБУ знизив курс долара на 25 травня Фото: курс долара знову знизився (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлений на рівні 27,42 гривень за долар. Курс долара знижується другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4281 гривень за 1 долар (-0,0291 грн). При цьому курс долара на 24 травня становить 27,4572 гривень за 1 долар.

НБУ знизив курс долара на 25 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знизив курс долара на 25 травня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 24 травня 2021 року у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії зріс на 1 копійку до 27,45 гривень за долар, курс у купівлі до 27,43 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 4 копійки до 33,47 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

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