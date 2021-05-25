НБУ знизив курс долара на 25 травня

Офіційний курс гривні до долара на 25 травня встановлений на рівні 27,42 гривень за долар. Курс долара знижується другий день поспіль.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 25 травня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,4281 гривень за 1 долар (-0,0291 грн). При цьому курс долара на 24 травня становить 27,4572 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)