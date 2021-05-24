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Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели

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Украина, Понедельник 24 мая 2021 10:18
Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 24 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 27,45 гривен за доллар, курс в покупке до 27,43 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 33,47 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,4300 - 27,4500 грн/доллар, евро 33,4508 - 33,4752 грн/евро, российский рубль 0,3727 - 0,3731 грн/рубль.

Курс доллара на межбанке немного вырос в начале недели

Напомним, торги по доллару 21 мая закрылись в диапазоне: 27,4200 - 27,4400 грн/доллар, евро 33,4085 - 33,4328 грн/евро, российский рубль 0,3735 - 0,3739 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,45 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 24 мая установлен на таком уровне: 27,4572 гривен за 1 доллар (-0,0093 грн). При этом курс доллара на 21 мая составляет 27,4665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снова снизился после роста накануне.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,35 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,3/27,5 грн.

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