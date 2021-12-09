НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на уровне 27,21 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара снижается второй день подряд после роста в течение трех недель подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2167 гривен за 1 доллар (-0,1150 грн). При этом курс доллара на 8 декабря составляет: 27,3317 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)