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НБУ снижает курс доллара второй день подряд

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Украина, Четверг 09 декабря 2021 06:15
НБУ снижает курс доллара второй день подряд Фото: курс доллара снизился на 12 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 9 декабря установлен на уровне 27,21 гривен за доллар. Таким образом, курс доллара снижается второй день подряд после роста в течение трех недель подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 декабря 2021 года установил курс на таком уровне: 27,2167 гривен за 1 доллар (-0,1150 грн). При этом курс доллара на 8 декабря составляет: 27,3317 гривен за 1 доллар.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс снизился на 12 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

НБУ снижает курс доллара второй день подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,79 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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