НБУ знижує курс долара другий день поспіль

Офіційний курс гривні до долара на 9 грудня встановлено на рівні 27,21 гривень за долар. Таким чином, курс долара знижується другий день поспіль після зростання протягом трьох тижнів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 9 грудня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,2167 гривень за 1 долар (-0,1150 грн). При цьому курс долара на 8 грудня становить: 27,3317 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 8 грудня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,29 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,79 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.