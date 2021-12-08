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Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

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Украина, Среда 08 декабря 2021 10:20
Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара Фото: курс доллара снизился на 2 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 декабря 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 27,29 гривен за доллар, курс в покупке до 27,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 30,79 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 27,2500 - 27,2700 грн/доллар, евро 30,7707 - 30,7932 грн/евро, российский рубль 0,3693 - 0,3697 грн/рубль.

Межбанк открылся дальнейшим снижением курса доллара

Напомним, 7 декабря торги по доллару закрылись в диапазоне: доллар 27,2750 - 27,2950 грн/доллар, евро 30,6734 - 30,6959 грн/евро, российский рубль 0,3665 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара снизился после трехнедельного роста. Национальный банк Украины (НБУ) на 8 декабря 2021 года установил официальный курс на уровне 27,33 гривен за доллар. Курс снизился на 4 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

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