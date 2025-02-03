НБУ скоротив продаж валюти з резервів, курс долара знизився

Національний банк України в січні 2025 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,750 млрд доларів. Це на 29% менше, ніж у грудні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

Обсяг продажу валюти в січні залишався досить високим порівняно з 2024 роком.

У січні Україна отримала 3,1 млрд доларів міжнародної допомоги - транш ЄС під російські активи. У підсумку витрати НБУ на підтримку курсу гривні були більшими, ніж допомога Києву.

Курс долара в січні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

НБУ продовжував девальвацію гривні на початку січня, і курс долара зріс до максимуму в 41,28 гривень. Однак потім ситуація на ринку змінилася і попит на валюту впав. У підсумку курс за місяць знизився на 21 копійку з 42,03 до 41,82 грн/долар.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За місяць курс упав на 50 копійок 3, до 42,00 грн/долар. У середині січня курс перевищував 43 гривні.

Інтервенції на міжбанку

Нагадаємо, Національний банк України в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.

За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.