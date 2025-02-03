НБУ сократил продажу валюты из резервов, курс доллара снизился

Национальный банк Украины в январе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,750 млрд долларов. Это на 29% меньше, чем в декабре прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Объем продажи валюты в январе оставался достаточно высоким в сравнении с 2024 годом.

В январе Украина получила 3,1 млрд долларов международной помощи - транш ЕС под российские активы. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были больше, чем помощь Киеву.

Курс доллара в январе

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

НБУ продолжал девальвацию гривны в начале января, и курс доллара вырос до максимума в 41,28 гривен. Однако затем ситуация на рынке изменилась и спрос на валюту упал. В итоге курс за месяц снизился на 21 копейку с 42,03 до 41,82 грн/доллар.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За месяц курс упал на 50 копеек 3, до 42,00 грн/доллар. В середине января курс превышал 43 гривны.

Интервенции на межбанке

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.

За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.