НБУ скоротив продаж валюти із резервів до мінімуму з квітня минулого року

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ .

НБУ протягом тижня 29 січня - 2 лютого 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 223,95 млн доларів. Це мінімальний обсяг з початку квітня минулого року, коли НБУ за тиждень 4-7 квітня продав 125,34 млн доларів.

З початку 2024 року НБУ продав на міжбанку 2,638 млрд доларів.

У результаті курс долара на міжбанку впав із рівня з 37,75-80 грн/долар до 38,50-38-55 грн/долар Офіційний курс знизився з 37,88 до 38,56 грн/долар. На готівковому ринку курс впав із 38,40 до 38,15 грн/долар.

Ситуація на ринку

НБУ реагує на ситуацію на ринку, знижуючи чи піднімаючи курс інтервенцій. Підвищений дефіцит валюти на міжбанку спостерігався на початку січня, коли офіційний курс зріс до максимуму 38,22 грн/долар. Проте після 10 січня дефіцит скоротився.

Як заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у січні 2024 року ситуація на валютному ринку України поступово покращувалась на тлі згасання ефектів від значних бюджетних видатків наприкінці року.

За його словами, якщо у першій половині січня щоденний обсяг інтервенцій, хоч і дещо зменшився порівняно зі грудневими значеннями, але залишався значним - на рівні 150 млн доларів, то у другій половині місяця він знизився до 80 млн доларів. Обмінний курс відреагував на покращення балансу попиту та пропозиції - з початку року він зміцнився на 1,2%.

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук сказав, що центробанк у 2024 році продовжить згладжувати значні курсові коливання, зберігаючи відданість "курсовій стійкості". За його словами, наприкінці 2023 року на ринок впливав сезонний фактор, а надалі більше значення матимуть фундаментальні чинники.