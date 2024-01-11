Що впливає на курс долара: у НБУ назвали важливі фактори

Наприкінці 2023 року на валютний ринок України впливав фактор сезонності - попит на долари збільшився. У подальшому важливими будуть і інші чинники, більш фундаментального характеру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю заступника голови НБУ Сергія Ніколайчука агентству " Інтерфакс-Україна ".

"Сезонність залишається вагомим чинником і, власне, це один з важливих факторів зростання чистого попиту на валютному ринку з кінця листопада та протягом грудня", - сказав він.

За його словами, НБУ брав до уваги, коли визначав тактику своїх дій на валютному ринку і збільшив обсяги інтервенцій у грудні, щоб згладити вплив цього фактору.

"Надалі, я думаю, що сезонний фактор залишатиметься достатньо важливим, але так само важливими будуть і інші чинники, більш фундаментального характеру, які впливають на ситуацію з попитом та пропозицією валюти. Всі ці фактори разом із сезонністю ми також братимемо до уваги, визначаючи свої дії", - повідомив заступник голови НБУ.

Ніколайчук повідомив, що НБУ продовжить згладжувати значні курсові коливання. "І фактичні курсові коливання були не настільки суттєвими, навіть якщо порівнювати з тими коливаннями, що в нас були в період 2016-21 років, між двома російськими вторгненнями", - додав він.

"Якщо подивитися на динаміку обмінного курсу практично за три місяці, то відхилення від курсу фіксації 36,6 не є таким, яке, на нашу думку, може підважити і спростувати наше твердження про курсову стійкість і про забезпечення привабливості гривневих активів", -повідомив Ніколайчук.

Курс долара наприкінці 2023 року - на початку 2024 року

За даними НБУ, значні бюджетні витрати наприкінці 2023 року та посилення невизначеності надходження зовнішнього фінансування зумовили зростання попиту на іноземну валюту в Україні.

Крім того, збільшився і попит на іноземну валюту з боку імпортерів харчових та побутових товарів, палива, а також електроенергії.

У грудні курс на міжбанку піднявся з 36,35 до 38,10 грн/долар. Офіційний курс НБУ зріс на 4,4% до 37,98 грн/долар. На початку січня офіційний курс оновив черговий максимум - 38,22 грн/долар.

НБУ у грудні 2023 року продав на міжбанківському валютному ринку 3,553 млрд доларів. Це максимальний обсяг із червня 2022 року.

Готівковий курс майже повністю залежить від міжбанку. У результаті курс на готівковому ринку за грудень зріс на 1,5 гривні до 39,05 грн/долар. На початку січня він піднявся до 39,50 грн/долар, але потім впав до 39,15 грн/долар.