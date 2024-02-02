Долар знову подешевшав: НБУ встановив офіційний курс на 5 лютого

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс на 5 лютого 2024 року встановлено на такому рівні: 37,5698 грн за 1 долар (-0,0349 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 40,8797 гривень за 1 євро (+0,2102 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 37,50-37,52 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс впав на 5 копійок до 38,15 грн/долар.

Валютні заощадження українців

За даними НБУ, населення України у січні 2024 року купило у банках 1,103 млрд доларів. Це рекордний обсяг із листопада 2012 року.

Також Національний банк України повідомив про зростання обсягів готівкової валюти поза банками у 2023 році на 11,8 млрд доларів. Таким чином, зараз сума на руках у населення та бізнесу сягнула 120 млрд доларів. Однак за оцінками експертів, через недосконалість статистики НБУ, ця цифра може бути вдвічі нижчою.

НБУ заявив, що коливання курсу долара в 2024 році будуть більшими, ніж в останні місяці. Як зазначили в НБУ, збільшення гнучкості курсу є необхідним кроком для відновлення його ролі як засобу адаптації економіки до зовнішніх та внутрішніх шоків.