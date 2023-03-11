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НБУ скоротив продаж валюти із резервів до мінімуму з початку року

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Україна, Субота 11 березня 2023 08:28
НБУ скоротив продаж валюти із резервів до мінімуму з початку року Фото: НБУ скоротив продаж валюти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) протягом тижня з 6 по 10 березня 2023 року купив на міжбанківському валютному ринку 2,40 млн доларів і продав 280,28 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій склало 277,88 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані НБУ.

Таким чином, центробанк скоротив продаж валюти порівняно з минулим тижнем, коли він продав 282,84 млн доларів. Обсяг продажу мінімальний з початку року.

Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 61,30 млн доларів і продав 6 028,55 млн доларів. Негативне сальдо інтервенцій становило 5 967,25 млн доларів.

НБУ скоротив продаж валюти із резервів до мінімуму з початку року

Нагадаємо, заступник голови НБУ Юрій Гелетій заявив, що валютний ринок "залишається стійким, навіть незважаючи на зростання інтервенцій, яке відбулося у грудні і спостерігається в січні".

З його слів, збільшення інтервенцій повністю компенсується отриманням міжнародної допомоги.

Тому в НБУ не вбачають причин змінювати офіційний курс 36,6 гривень, за яким центробанк купує та продає валюту на міжбанку.

Зазначимо,НБУ в лютому скоротив продаж валюти на міжбанку на 21,1% порівняно з січнем до 2 431,0 млн доларів.

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