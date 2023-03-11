НБУ сократил продажу валюты из резервов до минимума с начала года

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 6 по 10 марта 2023 года купил на межбанковском валютном рынке 2,40 млн долларов и продал 280,28 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 277,88 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, центробанк сократил продажу валюты по сравнению с прошлой неделей, когда он продал 282,84 млн долларов. Объем продажи минимальный с начала года. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 61,30 млн долларов и продал 6 028,55 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 5 967,25 млн долларов.