НБУ скорочує продаж валюти з резервів третій місяць поспіль

НБУ скорочує продажі третій місяць поспіль, а з початку року НБУ продав на міжбанку 9,416 млрд доларів.

З початку року Україна отримала міжнародну допомогу на суму 5,6 млрд доларів, що поки що менше, ніж інтервенції НБУ.

Однак за прогнозом МВФ, зовнішнє фінансування становитиме 39,8 млрд доларів цього року, що перекриє витрати на валютному ринку.

Курс долара в березні

Безготівковий ринок балансується за рахунок продажу валюти Нацбанком. НБУ реагує на ситуацію на ринку, піднімаючи або знижуючи курс інтервенцій. За підсумками торгів центробанк встановлює офіційний курс.

У березні офіційний курс долара впав на 4 копійки до 41,47 гривень. Долар дешевшає вже третій місяць поспіль. У січні курс опустився на 21 копійку до 41,82 гривень. За лютий офіційний курс долара впав на 31 копійку до 41,51 гривень. При цьому торік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 гривень.

Курс на готівковому ринку повністю залежить від міжбанку. За березень курс упав на 5 копійок до 41,70 грн/долар.

Інтервенції на міжбанку

Нагадаємо, Національний банк України в грудні 2024 року продав на міжбанківському валютному ринку 5,284 млрд доларів. Це максимальний місячний обсяг в історії. Загалом за 2024 рік НБУ продав на міжбанку 34,822 млрд доларів, що на 6,212 млрд доларів більше, ніж у 2023 році.

За рік Україна отримала 41,9 млрд доларів. Загалом за 2024 рік курс долара зріс на 10,7% до 42,03 грн/долар.

За 2023 рік НБУ для підтримки балансу на ринку продав 28,610 млрд доларів, що на 3,657 млрд доларів більше, ніж за 2022 рік. У 2023 році ці витрати з надлишком компенсувалися за рахунок міжнародної допомоги. За даними Мінфіну, Україна отримала 42,9 млрд доларів.

За 2022 рік НБУ продав на міжбанку 24,953 млрд доларів.