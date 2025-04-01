НБУ сокращает продажу валюты из резервов третий месяц подряд

Национальный банк Украины в марте 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 2,608 млрд долларов. Это на 14,8% меньше, чем в феврале.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.
НБУ сокращает продажи третий месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 9,416 млрд долларов.
С начала года Украина получила международную помощь на сумму 5,6 млрд долларов, что пока меньше, чем интервенции НБУ.
Однако по прогнозу МВФ, внешнее финансирование составит 39,8 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.
Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.
В марте официальный курс доллара упал на 4 копейки до 41,47 гривен. Доллар дешевеет уже третий месяц подряд. В январе курс опустился на 21 копейку до 41,82 гривен. За февраль официальный курс доллара упал на 31 копейку до 41,51 гривен. При этом в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.
Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За март курс упал на 5 копеек до 41,70 грн/доллар.
Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.
За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.
За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.
За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.