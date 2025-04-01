НБУ сокращает продажу валюты из резервов третий месяц подряд

НБУ сокращает продажи третий месяц подряд, а с начала года НБУ продал на межбанке 9,416 млрд долларов.

С начала года Украина получила международную помощь на сумму 5,6 млрд долларов, что пока меньше, чем интервенции НБУ.

Однако по прогнозу МВФ, внешнее финансирование составит 39,8 млрд долларов в этом году, что перекроет расходы на валютном рынке.

Курс доллара в марте

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

В марте официальный курс доллара упал на 4 копейки до 41,47 гривен. Доллар дешевеет уже третий месяц подряд. В январе курс опустился на 21 копейку до 41,82 гривен. За февраль официальный курс доллара упал на 31 копейку до 41,51 гривен. При этом в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За март курс упал на 5 копеек до 41,70 грн/доллар.

Интервенции на межбанке

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.

За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.