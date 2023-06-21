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НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ менять доллары

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Украина, Среда 21 июня 2023 08:30
НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ менять доллары Фото: НБУ решил проблему обмена валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. За нарушение предусмотрены большие штрафы и запрещение отдельных видов операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности", - говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа составит:

  • к банкам - в размере до 400 тысяч гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;
  • к небанковским финансовым учреждениям - в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Меры НБУ

1. НБУ изменил нормативно праву баз и отменил перечень признаков незначительного износа банкнот.

Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны проводиться валютно-обменные операции.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени износа банкноты.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны проводиться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, проводящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо, говорится в сообщении.

2. Банкам и небанковским учреждениям при проведении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

НБУ подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Напротив - нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:

1) банкноты иностранной валюты, которые получили при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

  • разорванные (разрезанные) на части;
  • с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);
  • с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;
  • с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;
  • с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;
  • обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);
  • имеют явные типографские недостатки;

2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).

В мае в Украине возникла проблема дополнительных комиссий банков и обменных пунктов, которые они устанавливают за прием якобы изношенных долларовых купюр или банкнот предыдущих лет выпуска.

В Верховной раде уже зарегистрирован законопроект о штрафах за отказ менять валюту.

Подробнее о проблеме читайте в материале "Валютный беспредел. Обмен "старых" долларов вышел из-под контроля: кто виноват и что делать".

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