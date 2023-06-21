НБУ будет штрафовать банки и обменники за отказ менять доллары

Национальный банк Украины ввел усиленный контроль за обменом валют банками и обменными пунктами. За нарушение предусмотрены большие штрафы и запрещение отдельных видов операций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ .

"Принципиальная позиция регулятора такова: в случае нарушения такие действия будут расцениваться не только как несоблюдение регуляторных требований НБУ, но и как потенциальный признак мошеннической деятельности", - говорится в сообщении.

Максимальный размер штрафа составит:

к банкам - в размере до 400 тысяч гривен и планируется его увеличение за существенные нарушения;

к небанковским финансовым учреждениям - в размере до 5% от размера собственного капитала учреждения.

Меры НБУ

1. НБУ изменил нормативно праву баз и отменил перечень признаков незначительного износа банкнот.

Со всеми без исключения банкнотами иностранной валюты, кроме значительно изношенных или поврежденных, должны проводиться валютно-обменные операции.

Все банкноты иностранной валюты, подлинность которых подтверждена с использованием счетчиков и детекторов, должны приниматься к обмену. Это исключает влияние "человеческого фактора" на определение степени износа банкноты.

Регулятор запретил банкам и небанковским учреждениям отказывать клиентам в обмене иностранной валюты, которая по дизайну и элементам защиты полностью соответствует образцам и описаниям иностранных центральных банков, и подлинность которой подтверждена с использованием соответствующего оборудования.

С банкнотами, не имеющими признаков значительного износа, должны проводиться операции инкассо по тарифам банков и небанковских финансовых учреждений. Банки и небанковские учреждения, проводящие такие операции, должны обязательно разместить в кассе в доступном для клиентов месте четкий перечень признаков значительного износа банкнот, тарифы инкассо, говорится в сообщении.

2. Банкам и небанковским учреждениям при проведении валютно-обменных операций запрещено устанавливать ограничения по номиналу и году эмиссии банкнот иностранной валюты, являющихся законным платежным средством на территории соответствующего иностранного государства.

НБУ подчеркнул, что не устанавливал никаких ограничений по году выпуска банкнот иностранной валюты и их номинала. Напротив - нормативно-правовыми актами НБУ прямо запрещено банкам и небанковским финансовым учреждениям устанавливать какие-либо подобные ограничения.

Банки и небанковские финансовые учреждения должны принимать на инкассо исключительно:

1) банкноты иностранной валюты, которые получили при обращении один или несколько признаков значительного износа/повреждения:

разорванные (разрезанные) на части;

с поврежденными элементами дизайна и защиты (удалены цифровые или текстовые обозначения номинала, изображения портрета, оптически сменные элементы защиты, защитные ленты);

с измененным первоначальным цветом бумаги и/или изображений;

с локальными загрязнениями (пятнами), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает половину площади банкноты;

с общими загрязнениями, включая вызывающие люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожженные, прожженные, ветхие (повреждены вследствие длительного воздействия влаги, различных жидкостей, химикатов или с признаками гниения);

имеют явные типографские недостатки;

2) банкноты, изъятые иностранным государством из обращения после даты, объявленной банком-эмитентом соответствующей валюты (при наличии согласия банка-корреспондента соответствующего государства на обмен этих банкнот).