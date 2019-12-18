У НБУ вважають ситуацію в економці України кращою за роки незалежності

Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Україна нарешті пішла шляхом реформ, на який країни Східної Європи постали 20 років тому

На сьогоднішній день економіка України знаходиться в кращому стані за всі роки незалежності. Про це заступник голови Національного банку Олег Чурій сказав в інтерв'ю виданню "Сегодня".

Як зазначив Чурій, кризи минулих років були в першу чергу пов'язані з не дуже правильною і непослідовною економічною політикою.

За його словами, це відноситься і до останньої кризи 2014 року, яка привела до різкої девальвації гривні.

"Якщо хтось думає, що він був викликана виключно війною - це неправда. Війна була значущим чинником, але не менш важливим було і те, що країна не розвивалася. Були величезні перекоси в економіці: фіксований курс, величезний дефіцит бюджету, проблеми з платіжним балансом і в енергетичній сфері", - заявив Чурій.

Заступник голови НБУ вважає, що на сьогодні ситуація зовсім інша. "З моєї точки зору, вона, напевно, краще, ніж у всі попередні 25 років. У нас немає великого бюджетного дефіциту, низька інфляція, здорова банківська система, економіка зростає, є великі плани щодо економічного розвитку та реформ", - повідомив він.

Чурій вважає, що Україна нарешті йде тим шляхом, яким йшли наші сусіди зі Східної Європи.

"Просто ми розпочали цей шлях пізно. Вони пройшли цей шлях 20 років тому, і ми бачимо, яких вони досягли результатів. Та ж Польща, Чехія, Словаччина", - сказав він.

Нагадаємо, Світовий банк прогнозує уповільнення темпів зростання економіки України у четвертому кварталі 2019 року, а також у 2020 році. Як повідомила економіст Світового банку Анастасія Головач, для збереження зростання необхідно істотне збільшення темпів зростання інвестицій в основний капітал.

Зазначимо, НБУ допускає дуже істотне зміцнення гривні в разі проведення реформ. Зокрема, заступник глави НБУ Дмитро Сологуб заявив, що після відмови східно-європейських країн від політики фіксованого валютного курсу і переходу до інфляційного таргетування в 2000-х роках національні валюти в якийсь період зміцнювалися в два і більше разів.