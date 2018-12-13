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НБУ считает текущий курс гривны фундаментально обоснованным

Новости » Финансы    13.12.2018 - 15:04
НБУ считает текущий курс гривны фундаментально обоснованным
Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк выходит на рынок лишь для сглаживания колебаний

Текущий курс гривны к доллару на сегодня день является фундаментально обоснованным. Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Национального банка Олег Чурій, сообщает корреспондент РБК-Украина

Он отметил, что с начала четвертого квартала 2018 года НБУ купил на межбанковском рынке около 700 млн долларов, которые пошли в резервы. Этому, в частности, способствовали жесткая монетарная политика НБУ, рекордный урожай зерновых, от которого поступает валютная выручка.

"Наша политика сегодня заключается в том, чтобы курс был фундаментально оправданным. То есть НБУ проводит интервенции только для сглаживания колебаний или для закупки резервов. Сегодня мы видим, что тот курс, который есть на сегодня, он является фундаментально обоснованным", сказал он.

Напомним, в ноябре 2018 года Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) признала рыночным официальный курс гривны, который устанавливается Национальным банком Украины.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк ввел новую методологию расчета официального курса в августе 2018 года. В ходе разработки новой методологии НБУ учел рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для расчета финансовых индикаторов.

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