Вступили в силу изменения в расчет официального курса гривны к доллару

НБУ будет рассчитывать курс гривны к доллару по новой методике

Сегодня, 1 августа 2018 года, вступают в силу изменения в методику расчета курса гривны к доллару Национальным банком Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка.

Сообщается, что официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже доллара на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанке с другими банками и НБУ, и информация о которых предоставлялась НБУ торгово-информационными системами до 15:30.

Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб рассказал, что на ближайшей неделе аналитики ожидают продолжения роста курса доллара за счет покупок нерезидентов.

Кроме того, он прокомментировал новую методику расчета курса гривны к доллару. По его словам, она предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых сильно отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня. Сначала из имеющегося ряда сделок отсекаются все сделки, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%. Затем отсекаются сделки, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенный по всем сделкам, которые остались после отсечения.