Ассоциация трейдеров развивающихся рынков признала официальный курс НБУ рыночным

Иллюстративное фото (пресс-служба НБУ)

Трейдеры будут использовать в своих контрактах именно курс НБУ, размещенный на сайте центробанка

Ассоциация трейдеров развивающихся рынков (EMTA) включила официальный курс гривны, устанавливаемый Национальным банком Украины, в перечень рекомендованных рыночных практик по расчетам по безпоставочным форвардам и опционным контрактам доллар-гривна. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресc-службу НБУ.

Согласно сообщению, EMTA в письме членам ассоциации от 12 ноября 2018 года также сообщила об учете изменений в методике расчета и обнародования официального курса НБУ в своих документах и шаблонах контрактов.

"Фактическое признание ЕМТА официального курса Национального банка как рыночного для целей расчетов по соответствующим деривативам позволит в перспективе улучшить возможности для иностранных инвесторов хеджировать валютный риск гривны и таким образом поможет стимулировать приток иностранного капитала в Украину", - прокомментировал письмо EMTA заместитель председателя Национального банка Олег Чурий

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк ввел новую методологию расчета официального курса в августе 2018 года. В ходе разработки новой методологии НБУ учел рекомендации Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) для расчета финансовых индикаторов.

Сейчас НБУ рассчитывает официальный курс гривны на основании информации о всех сделках по купле-продаже долларов США на условиях "тод", "том" и "спот" и для удобства всех участников рынка публикует его ежедневно до 16.00.

ЕМТА - это международная платформа, объединяющая инвестиционную сообщество с целью развития рыночных практик развивающихся рынков, и интегрирования их в глобальные рынки капитала.