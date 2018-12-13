НБУ вважає поточний курс гривні фундаментально обґрунтованим

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк виходить на ринок лише для згладжування коливань

Поточний курс гривні до долара на сьогодні день є фундаментально обґрунтованим. Про це на брифінгу сказав заступник голови Національного банку Олег Чурій, повідомляє кореспондент РБК-Україна

Він зазначив, що з початку четвертого кварталу 2018 року НБУ купив на міжбанківському ринку близько 700 млн доларів, які пішли в резерви. Цьому, зокрема, сприяли жорстка монетарна політика НБУ, рекордний врожай зернових, від якого надходить валютна виручка.

"Наша політика сьогодні полягає в тому, щоб курс був фундаментально виправданим. Тобто НБУ проводить інтервенції тільки для згладжування коливань або для закуповування до резервів. Сьогодні ми бачимо, що той курс, який є на сьогодні, він є фундаментально обґрунтованим", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Асоціація трейдерів ринків, що розвиваються, (EMTA) визнала ринковим офіційний курс гривні, який встановлюється Національним банком України.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк запровадив нову методологію розрахунку офіційного курсу в серпні 2018 року. У ході розробки нової методології НБУ врахував рекомендації Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для розрахунку фінансових індикаторів.