НБУ считает ситуацию на валютном рынке стабильной

Национальный банк Украины (НБУ) оценивает ситуацию на валютном рынке как стабильную. Об этом сегодня на брифинге сказал заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Сологуб, НБУ напрямую не вмешивается в курсообразование, поэтому сезонность на рынке, которая наблюдалась в прошлые годы, исчезает из-за того, что сняты ограничения.

"Есть разные тренды, которые влияют, но сказать, что сейчас мы точно будем видеть ослабление или укрепление гривныЮ нельзя. Это рынок, который это определяет", - сказал он.

Сологуб отметил, что последние тенденции развития экономики Украины достаточно позитивны. "Мы видим снижение дефицита текущего счета, например, увеличение урожая зерновых и т.д. Поэтому, по нашему мнению, ситуация на валютном рынке вполне стабильна и соответствует фундаментальным экономическим параметрам", - добавил он.

Ранее заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб в интервью РБК-Украина сказал, что переход НБУ к плавающему курса гривны к доллару привел к тому, что сезонные колебания на валютном рынке стали разглаживаться.

Напомним, заместитель главы НБУ Олег Чурий заявил, что украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать довольно сложно.