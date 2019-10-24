НБУ вважає ситуацію на валютному ринку стабільною

Національний банк України (НБУ) оцінює ситуацію на валютному ринку як стабільну. Про це на сьогодні на брифінгу сказав заступник голови НБУ Дмитро Сологуб, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив Сологуб, НБУ безпосередньо не втручається в курсоутворення, тому сезонність на ринку, яка спостерігалася в минулі роки, зникає через те, що зняті обмеження.

"Є різні тренди, які пливають, але сказати, що зараз ми точно будемо бачити послаблення чи зміцнення гривні, не можна. Це ринок, який це визначає", - сказав він.

Сологуб відзначив, що останні тенденції розвитку економіки України є достатньо позитивними. "Ми бачимо зниження дефіциту поточного рахунку, наприклад, збільшення врожаю зернових і т.д. Тому, на нашу думку, ситуація на валютному ринку цілком стабільна і відповідає фундаментальним економічними параметрами", - додав він.

Раніше заступник голови НБУ України Дмитро Сологуб в інтерв'ю РБК-Україна сказав, що перехід НБУ до плаваючого курсу гривні до долара призвів до того, що сезонні коливання на валютному ринку почали згладжуватися.

Нагадаємо, заступник глави НБУ Олег Чурій заявив, що українським компаніям варто відмовитися від спроб спрогнозувати курс гривні до долара, оскільки в умовах плаваючого курсоутворення це зробити досить складно.