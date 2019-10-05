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В НБУ рекомендовали прекратить прогнозировать курс гривны к доллару

Новости » Экономика    05.10.2019 - 15:56
В НБУ рекомендовали прекратить прогнозировать курс гривны к доллару
Фото: Олег Чурий (www.bank.gov.ua)

Прогнозирование стало очень сложной наукой

Украинским компаниям стоит отказаться от попыток спрогнозировать курс гривны к доллару, поскольку в условиях плавающего курсообразования это сделать достаточно сложно. Об этом сказал заместитель главы НБУ Олег Чурий в интервью UA: Тернополь.

Как напомнил Чурий, курс доллара, который заложен в государственном бюджете, не является целью для НБУ, и центробанк ориентируется на различные показатели.

"В этом году особенно прогнозы очень сильно отличаются. В режиме плавающего курсообразования прогнозирование становится достаточно сложной наукой. Поэтому мы рекомендуем не прогнозировать, а если необходимо, если есть определенные риски, то мы рекомендуем украинским компаниям хеджировать свои валютные риски", - сказал он и добавил, что НБУ разрешил практически все инструменты для этого.

Как отметил Чурий, политика НБУ направлена на то, чтобы национальная валюта гривна была полноценным инструментом для сбережений и полноценным средством платежа.

"Оттого и вся наша политика направлена на повышение роли гривны в экономике Украины. На самом деле и жесткая монетарная политика, которую мы проводим, политика высоких процентных ставок по национальной валюте, способствует возвращению доверия к национальной валюте", - сказал он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 30 сентября - 4 октября продал на межбанковском валютном рынке 200 млн долларов, чтобы удержать курс от резких колебаний.

Ранее в НБУ заявили, что на курс гривны к доллару в 2019 году влияет увеличение валютных поступлений по нескольким каналам.

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