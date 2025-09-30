UA

Курс долара Економіка Авто Tech

НБУ розширює діапазон: чого чекати від курсу гривні до долара

Фото: Курс долара може збільшити коливання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Минулого тижня Національний банк України дозволив гривні ослабнути до майже 41,5 грн/долар. При цьому обсяги інтервенцій зменшилися, а на ринку з'явився сигнал про можливість ширших коливань курсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.

Менше інтервенцій

За тиждень НБУ продав на міжбанку 560 млн доларів. Це знову нижче середньотижневого показника від початку повномасштабної війни.

У понеділок регулятор завершив розрахунки за угодами п'ятниці, а далі продавав щодня трохи більше 100 млн доларів. Таким чином, обсяги валютних інтервенцій поступово скорочуються.

Курс наблизився до нового рівня

Після тривалого періоду стабільності в межах 41,1-41,3 грн/долар курс гривні наблизився до позначки 41,5. Саме цей рівень Нацбанк утримував ще на початку серпня.

Аналітики зазначають, що НБУ фактично дав сигнал про готовність до більшої гнучкості курсу. Це може стати важливим фактором для ринку в найближчі тижні.

Прогноз курсу

За оцінкою ICU, зменшення дефіциту завдяки відсутності значного попиту на валюту від державних структур дало змогу НБУ скоротити продаж з резервів.

Водночас регулятор показав новий крок у напрямку ослаблення гривні. Це свідчить, що найближчим часом діапазон коливань, який дозволятиме Нацбанк, може бути розширено.

 

 

Курс у вересні

Нагадаємо, НБУ на 26 вересня підвищив курс до 41,49 грн/долар - максимуму з середини серпня.

За вересень долар подорожчав на 5 копійок (з 41,26 грн/долар до 41,31 грн/долар).

