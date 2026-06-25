НБУ розповів про збитковість Укрпошти і провадження щодо Смілянського

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Рішення щодо Ігоря Смілянського ухвалили два колегіальні органи НБУ одностайно.

Адміністративне провадження відкрили ще у листопаді 2025 року.

Підставою стали системні порушення, виявлені під час нагляду за ''Укрпоштою'' у 2023–2026 роках.

У НБУ наголосили, що ''Укрпошта'' не подавала документи для отримання банківської ліцензії.

Регулятор заявив про готовність оприлюднити протокол Кваліфікаційної комісії за згодою Смілянського.

У Національному банку пояснили, що рішення про невідповідність Ігоря Смілянського вимогам професійної придатності стало наслідком адміністративного провадження, відкритого ще у листопаді 2025 року.

Як зазначили у регуляторі, підставою для нього стали результати наглядових заходів щодо ''Укрпошти'', проведених упродовж 2023–2026 років, під час яких були зафіксовані системні порушення в діяльності компанії.

У НБУ наголосили, що оцінка професійної придатності керівників є стандартною частиною наглядової практики. Під час таких процедур аналізують знання законодавства, управлінські компетенції та здатність керівника ефективно виконувати свої обов’язки в умовах виявлених порушень.

За даними регулятора, рішення було ухвалене одностайно Кваліфікаційною комісією НБУ та Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.

Чи пов’язане рішення з банківською ліцензією

У Нацбанку окремо спростували припущення про зв’язок рішення із намірами ''Укрпошти'' працювати на банківському ринку.

Регулятор наголосив, що компанія взагалі не подавала документів для отримання банківської ліцензії. Саме під час розгляду такої заявки оцінюються фінансовий стан установи, стратегія розвитку та відповідність іншим вимогам законодавства.

Також НБУ підкреслив, що підтримує створення банків фінансової інклюзії. За інформацією регулятора, до реалізації цієї моделі вже рухаються окремі компанії, тоді як від ''Укрпошти'' під час обговорення законодавчої рамки надійшла лише одна пропозиція.

Фінансовий стан ''Укрпошти''

У роз’ясненні зазначається, що ''Укрпошта'' залишається збитковою.

За даними НБУ, у 2025 році компанія отримала понад 400 млн гривень операційного збитку, а покращення фінансового результату було забезпечене переважно продажем активів, а не основною діяльністю.

Крім того, вже за підсумками першого кварталу 2026 року підприємство знову зафіксувало збиток.

Регулятор також звернув увагу, що ''Укрпошта'' залишається єдиним державним оператором критичної інфраструктури, який досі не має функціонуючої наглядової ради, що, на думку НБУ, є проблемою корпоративного управління.

НБУ готовий оприлюднити матеріали

У Національному банку заявили, що для забезпечення максимальної прозорості готові оприлюднити текст протоколу Кваліфікаційної комісії.

Втім, оскільки документ містить інформацію, що становить таємницю фінансової послуги, це можливо лише після відповідного запиту Ігоря Смілянського або його згоди на публікацію матеріалів регулятором.