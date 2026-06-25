НБУ рассказал об убыточности Укрпочты и производства по Смелянскому

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Решение по Игорю Смелянскому приняли два коллегиальных органа НБУ единогласно.

Административное производство было открыто еще в ноябре 2025 года.

Основанием стали системные нарушения, обнаруженные во время надзора за ''Укрпочтой'' в 2023–2026 годах.

В НБУ подчеркнули, что ''Укрпочта'' не подавала документы для получения банковской лицензии.

Регулятор заявил о готовности обнародовать протокол Квалификационной комиссии с согласия Смилянского.

В Национальном банке объяснили, что решение о несоответствии Игоря Смилянского требованиям профессиональной пригодности стало следствием административного производства, открытого еще в ноябре 2025 года.

Как отметили в регуляторе, основанием для него стали результаты надзорных мероприятий по ''Укрпочте'', проведенных в течение 2023-2026 годов, в ходе которых были зафиксированы системные нарушения в деятельности компании.

В НБУ подчеркнули, что оценка профессиональной пригодности руководителей является стандартной частью наблюдательной практики. В ходе таких процедур анализируется знание законодательства, управленческие компетенции и способность руководителя эффективно выполнять свои обязанности в условиях выявленных нарушений.

По данным регулятора, решение было принято единогласно Квалификационной комиссией НБУ и Комитетом по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры.

Связано ли решение с банковской лицензией

В Нацбанке отдельно опровергли предположение о связи решения с намерениями ''Укрпочты'' работать на банковском рынке.

Регулятор подчеркнул, что компания вообще не подавала документы для получения банковской лицензии. Именно при рассмотрении такой заявки оцениваются финансовое состояние учреждения, стратегия развития и соответствие другим требованиям законодательства.

Также НБУ подчеркнул, что поддерживает создание банков финансовой инклюзии. По информации регулятора, к реализации этой модели уже двигаются отдельные компании, тогда как от ''Укрпочты'' при обсуждении законодательной рамки поступило только одно предложение.

Финансовое состояние ''Укрпочты''

В разъяснении отмечается, что ''Укрпочта'' остается убыточной.

По данным НБУ, в 2025 году компания получила более 400 млн гривен операционного ущерба, а улучшение финансового результата было обеспечено преимущественно продажей активов, а не основной деятельностью.

Кроме того, уже по итогам первого квартала 2026 года предприятие снова зафиксировало убыток.

Регулятор также обратил внимание, что ''Укрпочта'' остается единственным государственным оператором критической инфраструктуры, который до сих пор не имеет функционирующего наблюдательного совета, что, по мнению НБУ, является проблемой корпоративного управления.

НБУ готов обнародовать материалы

В Национальном банке заявили, что для обеспечения максимальной прозрачности готовы обнародовать текст протокола Квалификационной комиссии.

Впрочем, поскольку документ содержит информацию, составляющую тайну финансовой услуги, это возможно только после соответствующего запроса Игоря Смилянского или его согласия на публикацию материалов регулятором.