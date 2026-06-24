В НБУ порадили розділити "Укрпошту" на дві компанії

Фінансовий напрям "Укрпошти" доцільно виділити в окрему компанію, яка зможе легально отримати відповідну ліцензію від Нацбанку.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інтерфакс-Україна "

Нацбанк готовий проконсультувати Мінрозвитку громад та територій щодо правильної структури такого бізнесу.

"Ця компанія, за моїми відчуттями, на горизонті дев'яти місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства", - сказав Олійник.

Водночас у Нацбанку спростували інформацію про те, що раніше нібито відмовили "Укрпошті" у видачі банківської ліцензії. Зазначається, що поштовий оператор жодного разу не подавав повного офіційного пакета документів, який необхідний для такого рішення.

Крім того, в НБУ заперечують будь-яку упередженість щодо гендиректора поштового оператора Ігоря Смілянського. Рішення щодо нього ухвалювали на основі багаторічного нагляду, перевірок та співбесід із членами наглядової ради.

За словами Олійника, навіть якщо гендиректор "Укрпошти" піде до суду, це не зупинить виконання рішення НБУ.

"Очевидно, він має право захистити себе, і ми так само будемо це рішення захищати", - підкреслив заступник голови Нацбанку.

Що передувало

Нагадаємо, НБУ визнав Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення протягом п'яти днів. Рішення ухвалили за результатами перевірки діяльності компанії, під час якої виявили системні порушення у роботі оператора упродовж 2023-2026 років.