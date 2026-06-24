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В НБУ порадили розділити "Укрпошту" на дві компанії

19:29 24.06.2026 Ср
2 хв
Поштовому оператору пророкують зміни вже за 9 місяців
aimg Валерій Ульяненко
В НБУ порадили розділити "Укрпошту" на дві компанії Фото: відділення "Укрпошти" (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Фінансовий напрям "Укрпошти" доцільно виділити в окрему компанію, яка зможе легально отримати відповідну ліцензію від Нацбанку.

Про це заявив заступник голови НБУ Дмитро Олійник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Нацбанк готовий проконсультувати Мінрозвитку громад та територій щодо правильної структури такого бізнесу.

"Ця компанія, за моїми відчуттями, на горизонті дев'яти місяців може дійсно отримати ліцензію з фінансової інклюзії, якщо буде діяти в межах законодавства", - сказав Олійник.

Водночас у Нацбанку спростували інформацію про те, що раніше нібито відмовили "Укрпошті" у видачі банківської ліцензії. Зазначається, що поштовий оператор жодного разу не подавав повного офіційного пакета документів, який необхідний для такого рішення.

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Крім того, в НБУ заперечують будь-яку упередженість щодо гендиректора поштового оператора Ігоря Смілянського. Рішення щодо нього ухвалювали на основі багаторічного нагляду, перевірок та співбесід із членами наглядової ради.

За словами Олійника, навіть якщо гендиректор "Укрпошти" піде до суду, це не зупинить виконання рішення НБУ.

"Очевидно, він має право захистити себе, і ми так само будемо це рішення захищати", - підкреслив заступник голови Нацбанку.

Що передувало

Нагадаємо, НБУ визнав Ігоря Смілянського професійно непридатним і вимагає його відсторонення протягом п'яти днів. Рішення ухвалили за результатами перевірки діяльності компанії, під час якої виявили системні порушення у роботі оператора упродовж 2023-2026 років.

Смілянський, своєю чергою, заявив, що дії НБУ пов'язані з підготовкою до запуску закону про банки фінансової інклюзії. Він також розкритикував керівництво Нацбанку, звинувативши його у зловживанні повноваженнями, неправомірних діях та корупції.

Зазначимо, "Укрпошта" розглядає можливість створення власного банку. Реалізація проєкту може призвести до перетоку частини клієнтів від держбанків - "Ощадбанку" та "ПриватБанку". Це вважають причиною суперечок між "Укрпоштою" і НБУ.

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