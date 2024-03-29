НБУ різко знизив офіційний курс долара

Офіційний курс станом на 1 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 38,9974 гривень за 1 долар (-0,2240 грн).

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Курс євро становитиме 42,1601 гривень за 1 євро (-0,2069 грн).

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На міжбанку сьогодні курс знизився на 28 копійок до 38,98-39,00 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

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На готівковому ринку курс впав на 15 копійок до 39,45 грн/долар.

Ситуація на ринку

Курс долара за березень зріс приблизно на 1 гривню. Зокрема офіційний курс НБУ піднявся на 2,7% з 38,20 грн/долар на 29 лютого до 39,22 грн/на 29 березня.

Зростання курсу долара відбувається незважаючи на те, що дефіцит валюти на міжбанку не такий значний, як наприкінці 2023 року.

Як заявив у коментарі РБК-Україна Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку, НБУ бере активну участь у торгах, але дає національній валюті послабитися, намагаючись витратити менше золотовалютних резервів.

"Ми не очікуємо курсу 40 грн/долар у короткостроковій перспективі. Не виключаємо корекцію наприкінці місяця та початку квітня у податковий та зарплатний період", - сказав Курінний.

Як заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, ситуація на валютному ринку України не викликає занепокоєння НБУ щодо цілей щодо інфляції та привабливості заощаджень у гривні.

"На нашу думку, ситуація на валютному ринку залишається достатньо контрольованою. Курс у нас коливається як в один, так і в інший бік. Так, дійсно, протягом останніх тижнів більше бачили ослаблення обмінного курсу", - сказав він.

Ніколайчук нагадав, що динаміка обмінного курсу визначається змінами у балансі попиту та пропозиції валюти на ринку.