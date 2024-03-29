НБУ резко снизил официальный курс доллара

Официальный курс на 1 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 38,9974 гривен за 1 доллар (-0,2240 грн).

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Курс евро составит 42,1601 гривен за 1 евро (-0,2069 грн).

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На межбанке сегодня курс снизился на 28 копеек до 38,98-39,00 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 39,45 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Курс доллара за март вырос примерно на 1 гривну. В частности, официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/на 29 марта.

Рост курса доллара происходит несмотря на то, что дефицит валюты на межбанке не так значителен, как в конце 2023 года.

Как заявил в комментарии РБК-Украина Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка, НБУ активно участвует в торгах, но дает национальной валюте ослабиться, пытаясь потратить меньше золотовалютных резервов.

"Мы не ожидаем курс 40 грн/доллар в краткосрочной перспективе. Не исключаем коррекцию в конце месяца и начале апреля в налоговый и зарплатный период", - сказал Куренной.

Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, ситуация на валютном рынке Украины не вызывает обеспокоенности НБУ по поводу целей по инфляции и привлекательности сбережений в гривне.

"По нашему мнению, ситуация на валютном рынке остается достаточно контролируемой. Курс у нас колеблется как в одну, так и в другую сторону. Да, действительно, в течение последних недель больше видели ослабление обменного курса", - сказал он.

Николайчук напомнил, что динамика обменного курса определяется изменениями в балансе спроса и предложения валюты на рынке.