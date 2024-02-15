Що буде з курсом долара та цінами в Україні: прогнози населення, банкірів та аналітиків

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті НБУ .

Курс долара

За інформацією НБУ, населення України у січні погіршило очікування за курсом до 40,13 грн/долар порівняно з груднем (39,75 грн/долар).

Крім того, банкіри в січні очікували на курс на рівні 41,31 грн/долар, а фінансові аналітики - 40,29 грн/долар.

Інфляція

Інфляційні очікування продовжують покращуватись. Прогноз населення зростання цін на найближчий рік покращився до 8,7% з 8,8 у грудні.

Крім того, банкіри у січні інфляцію на рівні 10,4%, а фінансові аналітики - 8,2%.

Прогнози уряду та НБУ

Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.

У січні НБУ покращив прогноз щодо інфляції. НБУ прогнозує, що споживчі ціни за підсумками 2024 зростуть на 8,6%.

Інфляція прискориться лише у другій половині року, а раніше зростання цін буде помірним.