НБУ різко знизив курс долара на останній день вересня

Прогноз курсу

Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня не варто очікувати курсових сюрпризів.

За його прогнозом, офіційний курс долара утримається в межах 42 гривень. Коливання на ринку прогнозуються в діапазоні 41,2-41,5 гривень, що на 1,2-1,9% нижче за початок року. Євро перебуватиме в коридорі 48-49 гривень, який уже став звичним для останніх тижнів.