НБУ різко знизив курс долара на останній день вересня

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Долар дешевшає другий день поспіль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 30 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,3176 гривень за 1 долар (-0,1613 грн).
За вересень долар подорожчав на 5 копійок (41,2602 грн/долар на 31 серпня).
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,4408 гривень за 1 євро (+0,0349 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 21 копійку до 41,26-41,29 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку долар впав до 41,60 гривень, євро впав до 48,90 гривень.
Як зазначив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий з Глобус Банку, цього тижня не варто очікувати курсових сюрпризів.
За його прогнозом, офіційний курс долара утримається в межах 42 гривень. Коливання на ринку прогнозуються в діапазоні 41,2-41,5 гривень, що на 1,2-1,9% нижче за початок року. Євро перебуватиме в коридорі 48-49 гривень, який уже став звичним для останніх тижнів.