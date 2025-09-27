ua en ru
Долар і євро на початку жовтня: банкір дав прогноз валютних курсів

Україна, Субота 27 вересня 2025 08:15
UA EN RU
Долар і євро на початку жовтня: банкір дав прогноз валютних курсів Фото: Курс долара очікується на рівні 41,2-41,5 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус
Експерт: Тарас Лєсовий

Новий місяць почнеться зі збереженням трендів вересня. Ситуація з курсом долара та євро залишиться прогнозованою.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Тарас Лєсовий, директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку.

За його словами, наступного тижня не варто очікувати курсових сюрпризів. Офіційний курс долара утримається в межах 42 гривень. Коливання на ринку прогнозуються в діапазоні 41,2-41,5 гривень, що на 1,2-1,9% нижче від початку року. Євро перебуватиме в коридорі 48-49 гривень, який уже став звичним для останніх тижнів.

Долар

Як зазначив банкір, долар залишається основною валютою для України, а режим керованої гнучкості дозволяє уникати різких коливань.

"Головна сутність цього режиму полягає в максимальному згладжуванні коливань долара та унеможливлення різких курсових змін", - пояснив Лєсовий.

За його словами, поточні зміни будуть мінімальними, так само як і різниця між курсами купівлі та продажу чи міжбанку та готівкового ринку.

У разі зростання попиту Національний банк може вдатися до валютних інтервенцій, обсяг яких не перевищить 800 млн доларів на тиждень.

Євро

Курс євро, як і раніше, залежатиме від світових торгів пари долар/євро. Аналітик прогнозує співвідношення на рівні 1,15-1,18.

"Головна підстава: це стратегічні рішення ФРС США та Європейського центробанку", - зазначив він.

Незважаючи на тимчасові коливання, статус-кво між цими валютами збережеться. Євро може демонструвати більшу волатильність, але споживчої паніки на ринку не очікується.

Основні орієнтири на 29 вересня - 5 жовтня

Лєсовий прогнозує, що:

  • Коридори змін складуть 41,25-41,65 грн/долар та 47,5-49 грн/євро.
  • На готівковому ринку курс очікується в межах 41,2-41,5 грн/долар та 47,5-49 грн/євро.
  • Різниця між міжбанком і готівковим ринком становитиме 0,1-0,15 гривень.
  • Середні тижневі відхилення будуть у межах 1-1,5%.

Таким чином, новий місяць розпочнеться з трендами вересня. Курс долара залишиться стабільним, а євро хоч і покаже більшу рухливість, не стане причиною ажіотажу на ринку, констатував банкір.

