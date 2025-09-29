НБУ резко снизил курс доллара на последний день сентября

Официальный курс на 30 сентября 2025 года установлен на таком уровне: 41,3176 гривен за 1 доллар (-0,1613 грн).

За сентябрь доллар подорожал на 5 копеек (41,2602 грн/доллар на 31 августа).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 48,4408 гривен за 1 евро (+0,0349 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 21 копейку до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке доллар упал до 41,60 гривен, евро упал до 48,90 гривен.