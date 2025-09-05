НБУ різко знизив курс долара

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс на 8 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2199 гривень за 1 долар (-0,1295 грн).
Нижчим курс був тільки 22 серпня (41,2185 грн/долар), коли він перебував на мінімальному рівні з початку квітня.
bank.gov.ua
Офіційний курс євро становитиме 48,1634 гривень за 1 євро (+0,0286 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 41,30-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.
udinform.com
На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро до 48,50 гривень.
За даними НБУ, долар почав повертати позиції на готівковому ринку, втрачені у квітні.
Чиста купівля доларів у серпні зросла з 17 до 169 млн доларів, тоді як купівля євро впала з 312 до 193 млн у доларовому еквіваленті.
До цього протягом чотирьох місяців частка долара скорочувалася, а частка євро зростала.