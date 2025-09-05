UA

НБУ різко знизив курс долара

Фото: курс долара впав на 13 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) знизив курс долара до гривні. Єдина європейська валюта трохи подорожчала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 8 вересня 2025 року встановлено на такому рівні: 41,2199 гривень за 1 долар (-0,1295 грн).

Нижчим курс був тільки 22 серпня (41,2185 грн/долар), коли він перебував на мінімальному рівні з початку квітня.

bank.gov.ua

Офіційний курс євро становитиме 48,1634 гривень за 1 євро (+0,0286 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс упав на 11 копійок до 41,30-41,23 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям попереднього дня.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара впав до 41,50 гривень, курс євро до 48,50 гривень.

 

Попит на долари і на євро

За даними НБУ, долар почав повертати позиції на готівковому ринку, втрачені у квітні.

Чиста купівля доларів у серпні зросла з 17 до 169 млн доларів, тоді як купівля євро впала з 312 до 193 млн у доларовому еквіваленті.

До цього протягом чотирьох місяців частка долара скорочувалася, а частка євро зростала.

